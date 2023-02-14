Son dakika | 13 kişiye mezar olmuştu! O apartmanın sorumlusu yakalandı

Son dakika... Deprem felaketinin yaşandığı illerden olan Şanlıurfa'nın Halliye ilçesinde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | 13 kişiye mezar olmuştu! O apartmanın sorumlusu yakalandı

Son dakika... Deprem felaketinin yaşandığı illerden olan Şanlıurfa'da yıkılan binaların sorumluları için harekete geçildi. Bu kapsamda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin hayatını kayettiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.

O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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