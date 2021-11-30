Son dakika | 14 asker şehit olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
Son dakika haberi... Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopterin düşmesi sonucu 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaşanan acı olay üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.