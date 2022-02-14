Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları14 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 14 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıNühüft ne demek, TDK'ya göre Nühüft kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuSon dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan dünyayı korkutan açıklama! "Rusya, 48 saat içinde Ukrayna'yı işgal edecek."Survey ve Belgelendirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTürkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında 13 anlaşma imzalandı.On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Şubat 2022Kıta Sahanlığı ne demek, TDK'ya göre Kıta Sahanlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ali Taran'la yaşadığı yasak aşkın ardından sırra kadem basmıştı! Ayşe Özyılmazel'den yıllar sonra itiraf geldi!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika: 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: Koronavirüs salgınında son 24 saate ilişkin verileri içeren 14 Şubat 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verileri Sağlık Bakanlığınca açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 76.632 vaka tespit edilirken, 266 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

Son dakika: 13 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU 

14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Bugün 76.632 vaka tespit edilirken, 266 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabında " Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir."  ifadelerine yer vererek tabloyu paylaştı.

flk1je5xiaafqtf.jpg

13 ŞUBAT 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU 

13 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 169 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,78, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,74 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika: 13 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT