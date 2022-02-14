Son dakika: 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Bugün 76.632 vaka tespit edilirken, 266 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabında " Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." ifadelerine yer vererek tabloyu paylaştı.

13 ŞUBAT 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

13 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 169 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,78, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,74 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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