Son dakika: 16 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu....

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

16 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıldı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında en riskli grubu açıklayıp, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." şeklinde uyarıda bulundu.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

15 ŞUBAT 2022 SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

15 Şubat 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 102 bin 673 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,78 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 326 bin 883 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

14 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 74 bin 936 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,76 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış. Doğrusu tedbir." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında," Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." ifadelerine yer verdi.

HAFTALIK VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.

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