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  3. SON DAKİKA! 171 şüpheli için Sahil Rüzgarı Operasyonu: 8 ilde başlatıldı!

SON DAKİKA! 171 şüpheli için Sahil Rüzgarı Operasyonu: 8 ilde başlatıldı!

Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 8 ilde 171 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun ismi 'Sahil Rüzgarları Oprasyonu' olarak duyuruldu.

SON DAKİKA! 171 şüpheli için Sahil Rüzgarı Operasyonu: 8 ilde başlatıldı!

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu hatırlatıldı.

TURİSTİK BÜYÜKŞEHİRLERİ DE KAPSIYOR

Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridindeki illerde ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde Sahil Rüzgarı Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

8 FARKLI İLDEN 171 ŞÜPHELİ

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu yapılan tespitler doğrultusunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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