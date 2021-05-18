Son dakika: 18 Mayıs 2021 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Son dakika: Altın fiyatlarında düne göre bugün az da olsa gününe düşüşle başladı. Gram altın 500 TL seviyelerine yeniden çıkarken çeyrek altın 819 TL'den alıcı buluyor. Peki 18 Mayıs 2021 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi sürekli olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın ikinci günü olan 18 Mayıs 2021 Salı gününde altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki son durum haberimizde...