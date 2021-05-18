Son dakika: 18 Mayıs 2021 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Son dakika: 18 Mayıs 2021 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Altın fiyatlarında düne göre bugün az da olsa gününe düşüşle başladı. Gram altın 500 TL seviyelerine yeniden çıkarken çeyrek altın 819 TL'den alıcı buluyor. Peki 18 Mayıs 2021 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...