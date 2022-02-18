Son dakika: 18 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 18 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu....

18 ŞUBAT 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

18 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı. Buna göre; Son 24 saatte 463 bin 855 kişi Kovid-19 testi yaptırdı, 57 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 102 bin 094 oldu.

17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

17 Şubat 2022 PerşembeTürkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı. Verilere göre; son 24 saatte 465 bin 563 kişi Kovid-19 testi yaptırdı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,81 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 599 bin 375 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var; test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.