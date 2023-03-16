SON DAKİKA : Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi'ne veda etti

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa liginde 2-0 yenildiği maçın rövanşında sahasında Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen elenmekten kurtulamadı. Bu sonuçla Başakşehir ve Sivasspor'unda elenmesiyle Avrupa'da mücadele eden takımız kalmamış oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanya La Liga ekibi Sevilla'yı konuk eti. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertliler, ilk yarıda Valencia'nın penaltıdan attığı tek golle galip gelse de turu geçemedi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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MS | FENERBAHÇE 1-0 SEVILLA

GOL: 41' Valencia (Pen)

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Zajc'ın müthiş ara pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin şutunda top yandan auta çıktı.

16' Fenerbahçe'de sakatlanan Michy Batshuayi, sedye ile oyundan çıkarılıyor. Joshua King, oyuna girdi.

33' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Önce Joshua King dokunamadı daha sonra Zajc'ın şutu kalecide kaldı.

GOL! 38' Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem pozisyonu VAR'da izledi ve penaltıyı verdi. Valencia penaltıyı gole çevirdi.

2. gole çok yaklaştık, Enner Valencia kaleci ile karşıya karşıya vuramadı.

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49' Arda Güler çok uzaklardan çok sert vurdu ancak top direğin yanından auta gitti.

Son dakika: Kadıköy’de hüzünlü gece! Fenerbahçe Sevilla’yı mağlup etse de Avrupa Ligi’ne veda etti

50' Arda Güler'in harika ortasında Joshua King topu auta gönderdi.

54' Enner Valencia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, az farkla auta çıktı.

57' Tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu. Sevilla kalecisi Dmitrovic yerde kaldı. Hakem, Fenerbahçeli oyuncuların tribünleri sakinleştirmesini istedi.

61' Acuna'nın sert şutunu Altay kornere çeldi.

69' Enner Valencia köşeden sert vurdu ancak kaleciyi geçemedi.

87' Emre Mor'un sert şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+1' Samet Akaydın'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+6' Sevilla'da Lamela'nın frikiği direkten döndü.

Maç Sonucu: Fenerbahçe 1-0 Sevilla

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve sezonu kapatan Lincoln Henrique'den yoksun çıktı. Ara transferde kadroya katılan Jayden Oosterwolde Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

DEV KULÜPLERE TEK TEK DİZ ÇÖKTÜRMÜŞTÜ

Portekizli hoca, daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 maçta da rakiplerini elemeyi başarmıştı. Benfica, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı safı dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırmıştı. Jesus, Sporting Lizbon'la da Viktoria Plzen'i geçip son 8'e kalmıştı.

2008'DE NE YAŞANMIŞTI

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.

GÖZLEMCİLER KADIKÖY'E TEZGAH AÇTI

Fenerbahçe, Sevilla ile Kadıköy'de oynayacağı maçta tur biletini kapmaya çalışırken bazı isimler vitrine çıkıyor. Roma'nın yetkilileri, Miguel Crespo'yu ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da izleyecek. PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi devlerin radarında olan Arda Güler'i de Sevilla mercek altına alacak.

İspanyol ekibi, sahada tur ararken yetkilileri de tribünde 18 yaşındaki genç yeteneği takip ediyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Miha Zajc için ise İtalyan ekipleri devrede. Serie A'dan Sampdoria, Bologna ve Monza yetkilileri statta maçı izledi. Öte yandan Fenerbahçe'den gerçekleştirdiği Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden memnun kalan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'na kanca atan Napoli, oyuncu için scoutlarını gönderdi.