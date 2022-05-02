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Son dakika: 2 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: 2 Mayıs 2022 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Son 24 saatte yapılan 97 bin 783 testte 1 bin 344 vaka tespit edildi.

Son dakika: 2 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirse devam ediyor. Özellikle birçok kısıtlamanın kaldırılması sonrası vaka sayıları 1000'nin altına düşerse hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında da maske takma uygulaması yürürlükten kalkacak. Bu nedenle salgındaki son durumu merak edenler için  2 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu haberimizde... 

Son dakika: 2 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

2 MAYIS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

2 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Son 24 saatte yapılan 97 bin 783 testte 1 bin 344  vaka tespit edildi. 1 bin 402 kişi iyileşirken 8 kişi vefat etti.

Son dakika: 2 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

1 MAYIS 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU 
 

1 Mayıs 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı. Son 24 saatte yapılan 108 bin 802 testte 1 bin 480  vaka tespit edildi. 2 bin 113 kişi iyileşirken 12 kişi vefat etti.

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