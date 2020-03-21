MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TzLJlTnxJZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sözde yönetici olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi