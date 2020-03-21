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  3. MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

 

 

 

 

 

 

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildiMSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sözde yönetici olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildiMSB: Sözde yönetici olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 




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