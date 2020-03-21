MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TzLJlTnxJZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Sözde yönetici olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HABERE YORUM KAT