Son dakika | 20 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son Dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 20 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu....

20 ŞUBAT 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

20 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldığı anda haberimizde günlük rakamlara ilişkin bilgi vereceğiz.

19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

19 Şubat 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 462 bin 252 kişi Kovid-19 testi yaptırdı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 96 bin 664 oldu.

Konuya ilişkin Fahrettin Koca sosyal medya hesabında, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." yazılı mesaj paylaştı.

BAKAN KOCA: GELECEK İKİ HAFTA DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadesini kullandı.

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