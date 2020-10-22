6 Eylül 2020 tarihinde uygulanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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BAŞKAN AYGÜN DUYURDU: HAYIRLI OLSUN

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

YANLIŞ ŞIKLARDA DÜZELTMELER YAPILDI

ÖSYM, hatalı şıklarda düzeltmeler yapıldığını bildirdi. Buna göre,13 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun “D” olarak girilmiş doğru cevabın “C” olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

ÖSYM'DEN UYARI

ÖSYM, iki kitapçık arasındaki soruların yerlerinin faklı olduğuna dair adaylara uyarıda bulundu. ÖSYM Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Adayların, yukarıda verilen soru numaralarının, erişimlerine açtığımız Temel Soru Kitapçıklarındaki soru numaraları olduğunu, Başkanlığımız tarafından uygulanan diğer çoktan seçmeli sınavlarda olduğu gibi, 2020-KPSS Lisans oturumlarının her birinde de soru kitapçıklarının, ilgili oturuma ait Temel Soru Kitapçığındaki soruların ve seçeneklerinin sadece yerlerinin değiştirilmesi ile oluşturulduğunu, bu nedenle de, Temel Soru Kitapçığındaki soru numaraları ile kendi soru kitapçıklarındaki soru numaralarının farklı olabileceğini bilmeleri gerekmektedir.'' açıklamasında bulundu.