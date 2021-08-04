Elinizi çabuk tutun! Altın fiyatlarındaki yükselmeye başladı! İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları..SON DAKİKA |AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!Dolar ve euro yükselişte! Gözler piyasa döviz kurlarında! İşte 4 Ağustos 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıSON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi!İbrahim Çelikkol alevlerin arasına girdi! Yangına hortumla müdahalesiyle gündeme oturdu!SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu boksta finale yükseldi!Alışveriş yaparken ayağı kayıp düşen müşteriye tazminat ödenecek!Olimpiyatlara veda eden Filenin Sultanlarına sosyal medyada destek yağıyor! "Mücadeleniz yeter"Akhisar'da 3 hektar alan küle döndü! Sebebi Otomobilde çıkan yangın...Hava sıcaklığı bunaltacak! İşte il il 4 Ağustos 2021 Çarşamba hava durumu
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi!

SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi!

SON DAKİKA...2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli Boksta kadınlar 69 kiloda finale yükselmeyi başardı.

SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli boksta finale yükseldi!

Son dakika... .2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli adını fianle yazdırdı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT