Son dakika haberine göre Bakan Selçuk, 20 bin ek atama müjdesi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında 20 bin kişilik sözleşmeli öğretmen alımı için kontenjan açacak. 6 Ocak 2020’de başlayan öğretmen alımı ön başvuru süreci bitti. Ön başvuruda elenmeyen kişiler ise sözlü sınava girecekler. Tüm adayların sözlü sınavının gerçekleşeceği yerler ise 21 Ocak tarihinde açıklandı. Belirlenen yerlere göre adayların sözlü sınavları da yapıldıktan sonra başarılı olanlar için alım süreci başlayacak..

Ayrıntılar gelecek...