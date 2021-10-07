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Son dakika | 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Abdulrazak Gurnah kazandı

Son dakika... Dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri'nde kazananlar açıklanmaya devam ediyor. Buna göre 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Son dakika | 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Abdulrazak Gurnah kazandı

Son dakika... Dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri'nde kazananlar açıklanmaya devam ediyor. Buna göre 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Detaylar gelecek... 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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