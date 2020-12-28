Son dakika...2021 yılı asgari ücreti açıklandı
Son dakika haberi... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.
Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıkladı.
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete 2020 yılına göre 500 TL artış yapılmış oldu.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim. " diye konuştu
TÜRK İŞ: ASGARİ ÜCRET YETERSİZDİR
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." dedi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise, "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." dedi.
2021 YILI AGİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Bekar 268,162 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,162 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL
TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
Asgari Ücret Komisyonu'nun 3.toplantısında TÜİK temsilcisi bir kişinin asgari geçim tutarını komisyona iletti. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI
Asgari Ücret Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin toplantıya bir gün kala rakam açıkladı. Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda işçileri temsil eden 5, işverenleri temsil eden 5 ve hükümeti temsil eden 5 üye , toplamda ise 15 üye bulunmaktadır.
İşçileri komisyonda en çok üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil ediyor. Komisyona Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık ediyor. Komisyonda karar ise oy çokluğuyla alınıyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI
Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiştir. İşte yıldan yıla asgari ücret...
2005 yılında asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılında asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılında asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılında asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılında asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılında asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılında asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılında asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 yılında asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılında asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılında asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılında asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılında asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılında asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılında asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 yılında asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 yılında asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 yılında asgari ücret
Net: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Brüt: 2 bin 825 lira 90