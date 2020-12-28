Son dakika...2021 yılı asgari ücreti açıklandı

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete 2020 yılına göre 500 TL artış yapılmış oldu.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim. " diye konuştu

TÜRK İŞ: ASGARİ ÜCRET YETERSİZDİR

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." dedi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise, "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." dedi.

2021 YILI AGİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL



Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

TÜİK'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari Ücret Komisyonu'nun 3.toplantısında TÜİK temsilcisi bir kişinin asgari geçim tutarını komisyona iletti. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Asgari Ücret Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin toplantıya bir gün kala rakam açıkladı. Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda işçileri temsil eden 5, işverenleri temsil eden 5 ve hükümeti temsil eden 5 üye , toplamda ise 15 üye bulunmaktadır.

İşçileri komisyonda en çok üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil ediyor. Komisyona Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık ediyor. Komisyonda karar ise oy çokluğuyla alınıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiştir. İşte yıldan yıla asgari ücret...

2005 yılında asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılında asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılında asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılında asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılında asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılında asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılında asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 yılında asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılında asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılında asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılında asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılında asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılında asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılında asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 yılında asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 yılında asgari ücret

Net: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Brüt: 2 bin 825 lira 90