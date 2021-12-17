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  3. Son dakika | 2022 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika | 2022 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Son dakika | 2022 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika haberi... 6 Aralık Pazartesi gününden bugüne dek haraketli bir şekilde devam eden bütçe görüşmelerinde son gelindi. 

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.

Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.

2020 KESİN HESAP KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!

Öte yandan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de yasalaştı. 516 milletvekili oy kullandı. 326 kabul oyuna karşılık, 190 ret oyu kullanıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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