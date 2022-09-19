YKS ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte tercihlerini yapmaya başlayan adaylar, sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediyorken, ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeyle ek tercihlerin açıklandığı duyuruldu.
Son dakika! 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son dakika! ÖSYM, 13 Eylül'de sona eren 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Son dakika! 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
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