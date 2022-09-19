Son dakika! 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika! ÖSYM, 13 Eylül'de sona eren 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! 2022 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
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