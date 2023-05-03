SON DAKİKA: 2023 Nisan ayı enflasyonu açıklandı, düşüş devam ediyor

TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon rakamların açıkladı , TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon % 43.68 olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre enflasyonda düşüş devam ediyor.

Nisan ayı enflasyonu için geri sayım sona erdi. Kısa süre önce mart ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin enflasyon farkı için ilk oranlar ortaya çıkmıştı. Nisan ayına ilişkin açıklanan yeni veriler ise temmuz ayında gerçekleşecek zam için bir veri daha sağladı.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU? İŞTE AÇIKLANAN RAKAM!

Merakla bekleniyordu!Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle 2023 Nisan ayı enflasyonu 3 Mayıs tarihinde saat 10.00'da açıklandı. 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olması ve bu günün resmi tatil olarak gerçekleşmesi nedeniyle verilerin açıklanması 3 Mayıs tarihine kaldı. TÜİK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre Nisan ayında enflasyon yıllık yüzde 43,68 oldu. Enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak açıklandı.

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Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

Açıklama sonrasında ilk değerlendirmeler CNN TÜRK canlı yayınında olacak.

ESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN'DAN ENFLASYON MESAJI

AK Parti seçim beyannamesini yazan ekipte de yer alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan CNN Türk’te soruları yanıtladı. Elvan enflasyonun 2 yılda tek haneye ineceğini söyledi. Elvan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Enflasyon konusunda şunu ifade edeyim, Türkiye'yi dünyadan soyutlayamayız. Dünyadaki gelişmeleri görmemiz gerekiyor. 5 yılda salgın yaşadık, pandemi geldi. Üretim ve tedarik zincirleri bozuldu. Gıda ve enerji fiyatlarında ciddi artış oldu. Küresel ölçekte tüm ülkelerde artış söz konusu oldu. Türkiye petrol, doğal gaz ithal eden bir ülke. Hangi ürüne bakacak olursanız olun, bardak, kitap, kalem hangi üretim alanına gidecek olursanız olun, her alanda petrolü, doğal gazı kullanıyorsunuz. Onun fiyatlarının artması ve ithalatçısı olmanız doğal olarak bu fiyatlara yansıyor. Petrol ve doğal gazda düşüş oldu, enflasyona yönelik tedbirler alınıyor, alınmaya devam edecek. Orta vadede 2 yılda enflasyonun tek haneye inmesi hedefimiz. AK Parti hükümetleri enflasyonla mücadelede oldukça deneyime sahip. Büyümeyi sağlarken enflasyonu düşürebilme becerisini ortaya koyduk" dedi.