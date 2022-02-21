Son dakika | 21 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son Dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

21 Şubat 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşılacak.

20 ŞUBAT 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

20 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 70 bin 355 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla bu ayki en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Buna göre, son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece bu ayın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi. Salgın boyunca en yüksek günlük vaka sayısı ise 4 Şubat'ta 111 bin 157 olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 91 bin 164 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,93, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,84 olarak kaydedildi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 850 bin 157 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: MÜCADELEDEN BAŞARILI ŞEKİLDE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.