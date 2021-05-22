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SON DAKİKA! 22 Mayıs koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de son 24 saate ilişkin koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA! 22 Mayıs koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayata veda etti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada düşen vaka sayılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin."

SON DAKİKA 22 Mayıs koronavirüs tablosuSON DAKİKA 22 Mayıs koronavirüs tablosu

(AA)

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