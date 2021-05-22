SON DAKİKA! 22 Mayıs koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayata veda etti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada düşen vaka sayılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin."

(AA)

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