Son dakika | 24 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son Dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 24 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

24 Şubat 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı.

23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

23 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

Buna göre, son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 95 bin 526 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,88 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 243 bin 896 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika | 23 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı."