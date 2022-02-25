-Son dakika | 25 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu

Son Dakika: Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Özellikle salgında can kaybına neden olan Delta'nın ardından hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Peki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 25 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

25 ŞUBAT 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

25 Şubat 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde paylaşıldı.

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 94 bin 413 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,89 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir."

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