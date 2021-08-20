SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 81 İle PCR testi zorunluluğu genelgesi gönderildi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine “Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelge gönderildi.

Yayınlanan genelgede yapılan açıklamaya göre ''6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek'' ifadeleri yer verildi.

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