Son dakika... 31 Aralık resmi kurumlar tatil mi? 31 Aralık resmi kurumlar yarım gün mü? Yarım gün tatil mi? Tam gün tatil mi?

Son dakika... Yılbaşına kısa süre kala çalışan insanlar tarafından 31 Aralık gününün resmi kurumlarda tatil olup, olmadığı konusu kafa karışıklığına neden oldu. Resmi kurumlarda çalışan vatandaşlar ve bu kurumlarda işlem yapacaklar 31 Aralıkta resmi kurumlar tatil mi, yoksa yarım gün mü çalışacak? Şeklinde soruları araştırmaya başladı. Birçok vatandaş tarafından merak konusu haline gelen detayları sizler için haberimizde derledik. Peki 31 Aralık resmi kurumlar tatil mi? 31 Aralık resmi kurumlar yarım gün mü? Yarım gün tatil mi? Tam gün tatil mi? İşte detaylar...

31 ARALIK RESMİ KURUMLAR TATİL Mİ?

Yılın son günü olan 31 Aralıkta resmi kurumların çalışma şekilleri merak edilmeye başladı. Resmi kurumlar 31 Aralık gününde mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Her yıl olduğu gibi ve mevzuatta yer alan kanun doğrultusu ile 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK RESMİ KURUMLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?

Bu yıl perşembe günü kutlanacak olan yılbaşı resmi tatilleri tam gün mü yoksa yarım gün mü olacağı kafa karışıklığına neden oldu. 31 Aralık günü resmi kurumlarda resmi tatil olarak kabul edilmez. Mevzuatta yer alan bilgiye göre 31 Aralıkta ne yarım gün ne de tam gün tatil yapılmamaktadır. Resmi tatil yalnızca 1 Ocak günü için geçerlidir.

2021 YILI RESMİ BAYRAM TATİL GÜNLERİ

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

*19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

*15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

*30 Ağustos Zafer Bayramı

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2021 YILI DİNİ BAYRAM TATİL GÜNLERİ

*12 Mayıs Ramazan Bayramı

*19 Temmuz Kurban Bayramı

2021 SENESİNDE TOPLAM RESMİ TATİL GÜNLERİ

2021 yılında resmi olarak toplamda 14 tam gün, artı 3 yarım gün tatil yapılıyor. Bu da toplamda 15,5 gün ediyor.