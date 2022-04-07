Son dakika | 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı.

Buna göre 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Yarın:

Saat 20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

Cumartesi:

Saat 13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

Saat 16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor : Yaşar Kemal Uğurlu

Saat 16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor : Ali Şansalan

Saat 20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

Pazar:

Saat 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Giresunspor: Yasin Kol

Saat 16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

Saat 16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

Saat 20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Pazartesi:

Saat 20.30 Fravport - Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam