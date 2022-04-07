Son dakika | 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Son dakika... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına 10 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı.
Buna göre 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.
Yarın:
Saat 20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
Cumartesi:
Saat 13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
Saat 16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor : Yaşar Kemal Uğurlu
Saat 16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor : Ali Şansalan
Saat 20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
Pazar:
Saat 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Giresunspor: Yasin Kol
Saat 16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
Saat 16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
Saat 20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Pazartesi:
Saat 20.30 Fravport - Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam