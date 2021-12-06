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  3. Son dakika! 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı, toplu sözleşme haline getirildi! Memur maaşlarına zam oranı belli oldu!

Son dakika! 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı, toplu sözleşme haline getirildi! Memur maaşlarına zam oranı belli oldu!

Son dakika! Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Son dakika! 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı, toplu sözleşme haline getirildi! Memur maaşlarına zam oranı belli oldu!

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ve aileleri yakından ilgilendiren, 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde önemli rol oynayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri kollar sıvandı, imzalar atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişken birikim artışı oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bununla birlikte, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıktı, toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan açıklamada "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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