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Son dakika | 4 kişiye mezar olmuştu! İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

Son dakika... İstanbul Şile sahillerinde Kaymakamlığın aldığı karara göre 24 Temmuz Cumartesi gününde denize girmek yasaklandı.

Son dakika | 4 kişiye mezar olmuştu! İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

İstanbul Şile'de son günlerde etkili olan rüzgar, şiddetini günden güne artırırken dalga yüksekliği de vatandaşlar için tehlikeye oluşturmaya başladı. Bunun üzerine Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

Son dakika | İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

Açıklamada, yarın hava deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Öte yandan İstanbul Şile'de denize giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulunmuştu.

Son dakika | İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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