Son dakika! 40 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu! 214 gözaltı içerisinde darbeci General Semih Terzi'nin oğlu da var! Son dakika! İzmir merkezli düzenlenen operasyonda 214 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 44'ünün muvazzaf, 69'unun askerlerden oluştuğu belirtildi. 145 şüphelinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu açıklandı.

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 44'ü muvazzaf, 69'u asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DARBECİ KOMUTANIN OĞLU DA GÖZALTINDA İzmir merkezli 40 il ve KKTC’de sabah saat 06.00’da operasyon başlatılan operasyonda, hakkında gözaltına alınma kararı verilen isimler arasında 15 Temmuz darbesinde Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi’nin oğlu Faruk Terzi de bulunuyor. FETÖ OPERASYONUoperasyon