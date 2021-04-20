Son dakika| 55 ülke federasyonu Avrupa Süper Ligini kınadı
Son dakika... UEFA'ya bağlı 55 ülke federasyonu, Avrupa'nın 12 kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligini kınayan bildiriye imza attı.
Son dakika... Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün kurduğu Avrupa Süper Ligine tepkiler sürerken UEFA'ya bağlı 55 ülke federasyonu, söz konusu ligi kınayan bildiriye imza attı.
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