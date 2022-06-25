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  3. Son dakika! 5,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! 5,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da dehşet veren bir depremin meydana geldiği duyuruldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesinde, 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği öğrenildi. 

Son dakika! 5,6 büyüklüğünde deprem!

CAN VE MAL KAYIPLARININ OLUP OLMADIĞI BELİRSİZ

5,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, yerel saatle 08.07'de hissedildi. Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika! 5,6 büyüklüğünde deprem!

BİR ÖNCEKİ DEPREM 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

İran'da yaşanan bir önceki deprem ise, 22 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyünde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedilmişti. Sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak belirtilmişti.

Son dakika! 5,6 büyüklüğünde deprem!

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