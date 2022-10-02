Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!

SON DAKİKA! Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02'de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi. Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima'daki Sendai Nükleer Güç Tesisi'nde ise anormallik saptanmadı.

0
0
0
1
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!
Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!
Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı
Rusya'nın ilhak kararı sonrası flaş gelişme! Ukrayna ordusu Liman şehrinde 5 bin Rus askerini kuşattı
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı
Son Haberler
Sivasspor - Hatayspor maçı canlı izle | Sivasspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 4 canlı yayın izle linki
Sivasspor - Hatayspor maçı canlı izle | Sivasspor - Hatayspor maçı Bein Sports HD 4 canlı yayın izle linki
SON DAKİKA! MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
Bandırmaspor - Adanaspor maçı canlı izle | Bandırmaspor- Adanaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Bandırmaspor - Adanaspor maçı canlı izle | Bandırmaspor- Adanaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Ankara Valiliği'nden "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı!
Ankara Valiliği'nden "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı!
NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi
NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına tepki! Ukrayna'ya destek yinelendi, Putin'e savaşı bırakma çağrısı geldi
Putin 4 bölgeyi ilhak etti, Zelenskiy'den karşı hamle geldi: NATO kozunu masaya sürdü
Putin 4 bölgeyi ilhak etti, Zelenskiy'den karşı hamle geldi: NATO kozunu masaya sürdü
Çok Okunanlar
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
2 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, yağışlar başlıyor!
2 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, yağışlar başlıyor!
Yok artık dedirten olay! Kocasının ölümünü kabul edemedi, cesediyle 18 ay boyunca...
Yok artık dedirten olay! Kocasının ölümünü kabul edemedi, cesediyle 18 ay boyunca...
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!