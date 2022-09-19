SON DAKİKA! Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!
SON DAKİKA! Meksika'da saat 21:15 sıralarında 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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SON DAKİKA! Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!
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