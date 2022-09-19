SON DAKİKA! Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!

SON DAKİKA! Meksika'da saat 21:15 sıralarında 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!

SON DAKİKA! Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında Meksika'da saat 21:05 sıralarında 7.5 şiddetinde 81.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

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