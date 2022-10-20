Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 8 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

HALİL FALYALI DETAYI

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

2.5 MİLYAR LİRAYI KRİPTO HESAPLARA TRANSFER ETTİLER

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Son dakika | 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

VARLIKLARA EL KONULDU

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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