SON DAKİKA | 81 ilde çok sayıda kurumdan bazı emekli amirallerin skandal bildirisine suç duyurusu!

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, 81 ildeki adliyeler önünde sivil toplum kuruluşu, üniversite, sendika ve meslek odası temsilcileri, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından 81 ilde 81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

ÇOK SAYIDA DERNEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri hakkında suç duyurusu yapanlar arasında; Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), TÜMSİAD, Alperen Ocakları, Kızılay, Yeşilay, İlim Yayma Cemiyeti, illerin ticaret ve sanayi odaları da yer aldı.

103 AMİRAL'DEN MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALAN MONTRÖ BİLDİRİSİ

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir muhabirin "Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?"sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. şeklinde yanıt vermişti. Şentop'un sözlerine tepki gösteren 103 emekli amiral bir bildiri yayımdı.

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103 amiral'den milli iradeyi hedef alan Montrö bildirisi!

(AA)