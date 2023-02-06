Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi teyakkuza geçirdi. 6 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Depremin yaşandığı illerde okullar tatil edilirken Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama sonrası 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi? soruları veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA 81 İLDE OKULLAR 1 HAFTA TATİL Mİ?

Depremin yaşandığı ve en çok hissedildiği yerlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamayla okullar tatil edilmişti. MEB'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. ifadelerini kullandı.

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MEB TÜRKİYE GENELİNDE TÜM OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrası tüm Türkiye genelinde eğitim öğretime bir hafta ara verildiğini duyurdu. Okulların 13 Şubat gününe kadar tatil edildiği bilgisini tüm Türkiye ile paylaştı.