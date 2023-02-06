Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremin ardından etkilenen 10 ilde okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrası ise vatandaşlar, Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?

YAYINLAMA
Google News
Son dakika 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi teyakkuza geçirdi. 6 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Depremin yaşandığı illerde okullar tatil edilirken Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama sonrası 81 ilde okullar 1 hafta tatil mi? MEB Türkiye genelinde tüm okullar tatil mi? soruları veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

untitled-12.jpg

SON DAKİKA 81 İLDE OKULLAR 1 HAFTA TATİL Mİ?

Depremin yaşandığı ve en çok hissedildiği yerlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamayla okullar tatil edilmişti. MEB'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. ifadelerini kullandı.

kimberly-farmer-luaakcuanvi-unsplash.jpg

MEB TÜRKİYE GENELİNDE TÜM OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrası tüm Türkiye genelinde eğitim öğretime bir hafta ara verildiğini duyurdu. Okulların 13 Şubat gününe kadar tatil edildiği bilgisini tüm Türkiye ile paylaştı.

0
15
0
2
4
0
44
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
Deprem olan illerde okullar tatil mi? 6 Şubat Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Malatya'da bugün okullar tatil mi?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi!
Son Haberler
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
Son dakika haberleri İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
İstanbul'da okullar bir gün süreyle tatil edildi!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!
Resmi açıklama geldi! O illerde okullar tatil!
Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?
Son Dakika: Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı?
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar