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  3. Son dakika | İsrail terörü sürüyor: 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu

Son dakika | İsrail terörü sürüyor: 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu

Son dakika haberi... İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.

Son dakika | İsrail terörü sürüyor: 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu

Son dakika haberi... İsrail Gazze şeridine düzenlediği saldırılara devam ediyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha geldi.

Bakanlık, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli'nin daha şehit olduğunu duyurdu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 56, yaralı sayısını da 335 olarak duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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