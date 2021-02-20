12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldı
SON DAKİKA! Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 skoruyla yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
12 DEV ADAM AVRUPA ŞAMPİYONASI GİTME HAKKI KAZANDI
EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57 mağlup ederek 12 Dev Adam, grupta üçüncü olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün oynanan Hollanda Hırvatistan karşılaşmasında gelen sonuçla, Avrupa Şampiyonasına katılım hakkı kazandı. 12 Dev Adam, bugün oynanan mücadelede Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle ilk üç sırada yer alarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.
Ay-Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında, pazartesi günü Hırvatistan ile müsabaka yaşayacak.