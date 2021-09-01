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  4. Son dakika | A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finaldeki rakibi belli oldu

Son dakika | A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finaldeki rakibi belli oldu

Son dakika haberi... 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yenerek yarı finalde, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu.

Son dakika | A Milli Kadın Voleybol Takımının yarı finaldeki rakibi belli oldu

Son dakika haberi... 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu.

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi; yarı finalde, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Filenin Sultanları ile Sırbistan, 3 Eylül'de finale çıkma mücadelesi verecek.

İlk seti Fransa 25-22 kazanırken; Sırbistan ağırlığını koyduğu ikinci seti 25-21 kazandı ve skoru 1-1 yaptı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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