SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosu belli oldu! Şenol Güneş canlı yayında açıkladı!

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'da kampa girecek A Milli Takım kadrosunu Şenol Güneş canlı yayında açıklıyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım aday kadrosunu açıklayacağı basın toplantısı saat 11.00'de başladı.

İşte Şenaol Güneş'in açıklamalarıdnan önemli satırbaşları...

"Milli takım benim için her şeyden ve herkesten önemli bir durumdadır. Onu korumak hepimizin görevi. Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Gurur duyulan, inançlı, skor üreten bir takım olmak istiyoruz. Doğru olacağız, bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye kazanırsa hep birlikte kazanırız, bunun bilincindeyiz. Futbol yaşanan olumsuzlukları tamamen unutturmaz ama umut verir. Gençlerin rüyalarına rehber olur."

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

A MİLLİ TAKIM ANTALYA KAMP PROGRAMI

11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi 17 Mayıs'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

AYRINTILAR GELECEK...