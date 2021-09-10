Son dakika! A Milli takımda Şenol Güneş ile resmen yollar ayrıldı!

Son dakika haberi. A Mili takımın Hollanda karşısında aldığı farklı mağlubiyet sonrasında eleştiri oklarına maruz kalan Şenol Güneş, dün Riva tesislerinde TFF başkanı Nihat Özdemir ile görüşmüştü. İstifa edip etmeyeceği merak edilen deneyimli teknik adam ile Özdemir'in bugün yeniden görüşeceği ve karara varacağı belirtilirken, TFF'den son dakika açıklaması geldi. Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1 Haziran 2019 tarihinde milli takımın başına geçen Şenol Güneş, son döneminde ay yıldızlı takım ile toplam 32 müsabakaya çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda 15 galibiyet alırken, 10 beraberlik elde etti. Güneş, Milli takımın başında çıktığı 7 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.