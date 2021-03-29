Son dakika | A Milli Takım'ımızda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Takımı'mız Letonya ile karşılaşacak. A Milli Takım'ımızda 4 futbolcunun takımdan çıkarıldığı açıklandı.

Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş; Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını belirtti. Güneş, 8 futbolcunun ise sakatlık ve hastalıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldığını söyledi.

A MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER KİMLER?

A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.

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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna 3 futbolcunun dahil edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takım'dan ayrılarak A Takım kampına katılacak."

Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8'i ise aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.