Son dakika! A Milli takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! TFF'den açıklama geldi!

Son dakika haberi... Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına devam eden ve birçok isimle görüşen TFF, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz'u Türkiye'ye davet etmiş ve görüşmelere burada devam etmişti. Bir süredir görüşme halinde olunan Stefan Kuntz resmen Milli takımın yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Stefan Kuntz'un getirildiğini duyurdu.

ALMAYAN'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

Deneyimli teknik adam son olarak Almanya u21 futbol takımında görev alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Almanya Futbol Federasyonu tarafından da açıklama yapılmış ve Kuntz'un Türkiye ile anlaşması durumunda sözleşmesinin feshedileceği duyurulmuştu.

TFF tarafından yapılan açıklamada:

"A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz

TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.

Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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