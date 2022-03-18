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  3. Son dakika! A Milli Takımın Portekiz maçı kadrosu açıklandı!

Son dakika! A Milli Takımın Portekiz maçı kadrosu açıklandı!

Son dakika! A Millî Futbol Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları kapsamında Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Son dakika! A Milli Takımın Portekiz maçı kadrosu açıklandı!

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Son dakika! A Milli Takımın Portekiz maçı kadrosu açıklandı!

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Fenerbahçe A.Ş.

14.04.1998

2/0

27.05.2021

Sinan Bolat

KAA Gent

03.09.1988

12/0

10.08.2011

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

17/0

30.05.2019

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik

LOSC Lille

17.02.1997

29/2

05.06.2018

Mert Müldür

US Sassuolo Calcio

03.04.1999

14/1

11.10.2018

Çağlar Söyüncü

Leicester City FC

23.05.1996

43/2

24.03.2016

Kaan Ayhan

US Sassuolo Calcio

10.11.1994

45/4

31.08.2016

Merih Demiral

Atalanta BC

05.03.1998

31/1

20.11.2018

Ozan Muhammed Kabak

Norwich City FC

25.03.2000

13/0

17.11.2019

Serdar Aziz

Fenerbahçe A.Ş.

23.10.1990

18/2

16.11.2014

Caner Erkin

VavaCars Fatih Karagümrük

04.10.1988

63/2

26.05.2006

Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş A.Ş.

21.05.2001

5/0

27.05.2021

ORTA SAHA / FORVET

Abdülkadir Ömür

Trabzonspor A.Ş.

25.06.1999

10/0

30.05.2019

Cengiz Ünder

Olympique de Marseille

14.07.1997

36/11

12.11.2016

Yunus Akgün

Adana Demirspor A.Ş.

07.07.2000

-

-

Berkan İsmail Kutlu

Galatasaray A.Ş.

25.01.1998

3/0

08.10.2021

Dorukhan Toköz

Trabzonspor A.Ş.

21.05.1996

10/1

22.03.2019

Orkun Kökçü

Feyenoord

29.12.2000

13/1

06.09.2020

Taylan Antalyalı

Galatasaray A.Ş.

08.01.1995

8/0

24.03.2021

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

66/14

06.09.2013

Yusuf Yazıcı

PFC CSKA Moskva

29.01.1997

38/2

11.06.2017

Doğukan Sinik

Fraport TAV Antalyaspor

21.01.1999

-

-

Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

8/3

27.05.2021

Burak Yılmaz

LOSC Lille

15.07.1985

76/30

12.04.2006

Enes Ünal

Getafe CF

10.05.1997

24/2

31.03.2015

Serdar Dursun

Fenerbahçe A.Ş.

19.10.1991

2/2

08.10.2021

Umut Dilan Bozok

Kasımpaşa A.Ş.

19.09.1996

-

-

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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