Son dakika! A Milli Takımın Portekiz maçı kadrosu açıklandı!
Son dakika! A Millî Futbol Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları kapsamında Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:
Kulüp
Doğum Tarihi
A Millilik Sayısı / Gol
İlk A Milliliği
KALECİ
Altay Bayındır
Fenerbahçe A.Ş.
14.04.1998
2/0
27.05.2021
Sinan Bolat
KAA Gent
03.09.1988
12/0
10.08.2011
Uğurcan Çakır
Trabzonspor A.Ş.
05.04.1996
17/0
30.05.2019
DEFANS
Mehmet Zeki Çelik
LOSC Lille
17.02.1997
29/2
05.06.2018
Mert Müldür
US Sassuolo Calcio
03.04.1999
14/1
11.10.2018
Çağlar Söyüncü
Leicester City FC
23.05.1996
43/2
24.03.2016
Kaan Ayhan
US Sassuolo Calcio
10.11.1994
45/4
31.08.2016
Merih Demiral
Atalanta BC
05.03.1998
31/1
20.11.2018
Ozan Muhammed Kabak
Norwich City FC
25.03.2000
13/0
17.11.2019
Fenerbahçe A.Ş.
23.10.1990
18/2
16.11.2014
VavaCars Fatih Karagümrük
04.10.1988
63/2
26.05.2006
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş A.Ş.
21.05.2001
5/0
27.05.2021
ORTA SAHA / FORVET
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor A.Ş.
25.06.1999
10/0
30.05.2019
Cengiz Ünder
Olympique de Marseille
14.07.1997
36/11
12.11.2016
Yunus Akgün
Adana Demirspor A.Ş.
07.07.2000
-
-
Berkan İsmail Kutlu
Galatasaray A.Ş.
25.01.1998
3/0
08.10.2021
Dorukhan Toköz
Trabzonspor A.Ş.
21.05.1996
10/1
22.03.2019
Orkun Kökçü
Feyenoord
29.12.2000
13/1
06.09.2020
Taylan Antalyalı
Galatasaray A.Ş.
08.01.1995
8/0
24.03.2021
Hakan Çalhanoğlu
FC Internazionale Milano
08.02.1994
66/14
06.09.2013
Yusuf Yazıcı
PFC CSKA Moskva
29.01.1997
38/2
11.06.2017
Doğukan Sinik
Fraport TAV Antalyaspor
21.01.1999
-
-
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray A.Ş.
21.10.1998
8/3
27.05.2021
Burak Yılmaz
LOSC Lille
15.07.1985
76/30
12.04.2006
Enes Ünal
Getafe CF
10.05.1997
24/2
31.03.2015
Serdar Dursun
Fenerbahçe A.Ş.
19.10.1991
2/2
08.10.2021
Umut Dilan Bozok
Kasımpaşa A.Ş.
19.09.1996
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