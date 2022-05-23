Son dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'dan sürpriz seçimler
Son dakika... A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çok sayıda yeni ismi kadroya dahil ederek sürpriz tercihlere imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Millî Takımın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Haziran ayında oynanacağı Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu belirledi.
Aday kadroda yer alan isimler şöyle:
Kulüp
Doğum Tarihi
A Millilik Sayısı / Gol
İlk A Milliliği
KALECİ
Altay Bayındır
Fenerbahçe A.Ş.
14.04.1998
3/0
27.05.2021
Doğan Alemdar
Stade Rennais FC
29.10.2002
-
-
Uğurcan Çakır
Trabzonspor A.Ş.
05.04.1996
18/0
30.05.2019
DEFANS
Mert Müldür
US Sassuolo Calcio
03.04.1999
15/1
11.10.2018
Zeki Çelik
LOSC Lille
17.02.1997
30/2
05.06.2018
Cenk Özkaçar
OH Leuven
06.10.2000
-
-
Çağlar Söyüncü
Leicester City FC
23.05.1996
45/2
24.03.2016
Kaan Ayhan
US Sassuolo Calcio
10.11.1994
46/4
31.08.2016
Merih Demiral
Atalanta BC
05.03.1998
33/1
20.11.2018
Ozan Kabak
Norwich City FC
25.03.2000
15/0
17.11.2019
Eren Elmalı
Kasımpaşa A.Ş.
07.07.2000
-
-
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe A.Ş.
07.10.1999
-
-
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş A.Ş.
21.05.2001
6/0
27.05.2021
ORTA SAHA / FORVET
Cengiz Ünder
Olympique de Marseille
14.07.1997
38/12
12.11.2016
Yunus Akgün
Adana Demirspor A.Ş.
07.07.2000
-
-
Berkan Kutlu
Galatasaray A.Ş.
25.01.1998
5/0
08.10.2021
Dorukhan Toköz
Trabzonspor A.Ş.
21.05.1996
12/1
22.03.2019
Hakan Çalhanoğlu
FC Internazionale Milano
08.02.1994
68/14
Orkun Kökçü
Feyenoord
29.12.2000
14/1
06.09.2020
Salih Özcan
1. FC Köln
11.01.1998
1/0
29.03.2022
Doğukan Sinik
Fraport TAV Antalyaspor
21.01.1999
1/0
29.03.2022
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray A.Ş.
21.10.1998
10/3
27.05.2021
Enes Ünal
Getafe CF
10.05.1997
26/2
31.03.2015
Halil Dervişoğlu
Galatasaray A.Ş.
08.12.1999
9/4
Serdar Dursun
Fenerbahçe A.Ş.
19.10.1991
4/3
08.10.2021
Tiago Çukur
Watford FC
30.11.2002
-
-
Umut Bozok
Kasımpaşa A.Ş.
19.09.1996
-
-