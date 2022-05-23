Son dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'dan sürpriz seçimler

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Millî Takımın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Haziran ayında oynanacağı Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu belirledi.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle: