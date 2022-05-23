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Son dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'dan sürpriz seçimler

Son dakika... A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çok sayıda yeni ismi kadroya dahil ederek sürpriz tercihlere imza attı.

Son dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'dan sürpriz seçimler

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre  A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Millî Takımın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Haziran ayında oynanacağı Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu belirledi.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Fenerbahçe A.Ş.

14.04.1998

3/0

27.05.2021

Doğan Alemdar

Stade Rennais FC

29.10.2002

-

-

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

18/0

30.05.2019

DEFANS

Mert Müldür

US Sassuolo Calcio

03.04.1999

15/1

11.10.2018

Zeki Çelik

LOSC Lille

17.02.1997

30/2

05.06.2018

Cenk Özkaçar

OH Leuven

06.10.2000

-

-

Çağlar Söyüncü

Leicester City FC

23.05.1996

45/2

24.03.2016

Kaan Ayhan

US Sassuolo Calcio

10.11.1994

46/4

31.08.2016

Merih Demiral

Atalanta BC

05.03.1998

33/1

20.11.2018

Ozan Kabak

Norwich City FC

25.03.2000

15/0

17.11.2019

Eren Elmalı

Kasımpaşa A.Ş.

07.07.2000

-

-

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

07.10.1999

-

-

Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş A.Ş.

21.05.2001

6/0

27.05.2021

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder

Olympique de Marseille

14.07.1997

38/12

12.11.2016

Yunus Akgün

Adana Demirspor A.Ş.

07.07.2000

-

-

Berkan Kutlu

Galatasaray A.Ş.

25.01.1998

5/0

08.10.2021

Dorukhan Toköz

Trabzonspor A.Ş.

21.05.1996

12/1

22.03.2019

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

68/14

 

Orkun Kökçü

Feyenoord

29.12.2000

14/1

06.09.2020

Salih Özcan

1. FC Köln

11.01.1998

1/0

29.03.2022

Doğukan Sinik

Fraport TAV Antalyaspor

21.01.1999

1/0

29.03.2022

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

10/3

27.05.2021

Enes Ünal

Getafe CF

10.05.1997

26/2

31.03.2015

Halil Dervişoğlu

Galatasaray A.Ş.

08.12.1999

9/4

 

Serdar Dursun

Fenerbahçe A.Ş.

19.10.1991

4/3

08.10.2021

Tiago Çukur

Watford FC

30.11.2002

-

-

Umut Bozok

Kasımpaşa A.Ş.

19.09.1996

-

-

 

Son dakika | A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz'dan sürpriz seçimler

Bölge Gündem Editör Ekibi
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