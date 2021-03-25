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  3. Son dakika | AB Liderler Zirvesi'nden flaş Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız

Son dakika | AB Liderler Zirvesi'nden flaş Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız

Son dakika haberi... Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Son dakika | AB Liderler Zirvesi'nden flaş Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız

Son dakika haberi... Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi.

"YÜKSEK DÜZEYLİ DİYALOG BAŞLATMYAA HAZIRIZ"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklara ilişkin Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını isteyen Avrupa Birliği liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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