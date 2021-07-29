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  3. Son dakika | ABD Alaska'da 8,2'lik deprem! Yer yerinden oynadı, tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika | ABD Alaska'da 8,2'lik deprem! Yer yerinden oynadı, tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika... ABD'nin Alaska eyaletinde richter ölçeğine göre 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı. Depremin büyüklüğü daha sonra 8.2 olarak güncellendi.

Son dakika | ABD Alaska'da 8,2'lik deprem! Yer yerinden oynadı, tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika... ABD'nin Alaska eyaletinde richter ölçeğine göre 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildikten sonra tsunami uyarısı yapıldı. 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğüne ilişkin güncelleme yaptı. Deprem Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde yerin 10 km altında gerçekleşti. Öte yandan depremin  merkez üssünün, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede olduğu kaydedildi. 

TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı ifade edildi.

ABD FAY HATTININ KIYISINDA YER ALIYOR

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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