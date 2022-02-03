Son dakika | ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi öldürüldü

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada dün gece verdiği talimatla Suriye'de bulunan ABD güçlerinin başarılı bir terör operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık."

Biden, bu konuda açıklama yapacağını da ifade etti.

EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ KUREYŞİ KİMDİR?

Kureyşi, Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi adıyla Telafer, Irak'ta Irak Türkmeni bir ailede doğdu. Musul Üniversitesinde şeriat hukuku üstüne eğitim aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Irak ordusunda subay olarak görev yapmaya başladı. Irak Savaşı sırasında Saddam'ın devrilmesiyle birlikte El-Kaide'ye katıldı. El-Kaide'de dini bir vekil ve genel şeriat hukukçusu olarak görev aldı. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri tarafından yakalandı ve Bucca Kampı'na götürüldü. Burada Ebu Bekir el-Bağdadi ile tanıştı. Tahminlere göre, Bucca Kampı'ndan çıktıktan sonra El-Kaide'ye yeniden katıldı.

2014 yılında Irak ve Şam İslam Devleti ile El-Kaide ayrışınca El-Kaide'ye biatı reddetti IŞİD'e bağlılığını bildirdi. Yine 2014 yılında IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinde önemli rol oynadı. Aynı yıl ağustos ayında yapılan Yezidi katliamlarına katılan IŞİD komutanlarından birisiydi. Bu gelişmelerin ardından Ebu Bekir el-Bağdadi'nin vekili konumuna yükseldi.

IŞİD'e göre Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi Batı dünyasına karşı yürütülen savaşta tecrübeli ve bunun yanında dini eğitim almış bir komutandır.[9] IŞİD militanları onu "bilgin, emekçi, ibadetçi, Cihad'ın önde gelen figürü, savaş emiri" olarak tanımlamıştır.

Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölümü ile birlikte Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi IŞİD meclisinde Suriye ve Irak'ta tüm toprakların kaybedilmesine rağmen "halife" unvanıyla seçildi. Bağdadi'nin ölümü sonrası meclisin bu kadar hızlı lider seçmesi nedeniyle Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Haşimi'yi kendisinden sonraki halife olarak atadığı, halefi olarak seçtiği düşünülmektedir. Haşimi'nin lider oluşu IŞİD destekçilerinin Bağdadi'nin ölümünü reddettiği ve bu konuda spekülasyon oluşturduğu birkaç günün ardından gerçekleşti.

IŞİD'in son zamanlarda yaşadığı toprak kayıpları sonrası IŞİD lideri olan Haşimi'nin yıpranmış ve uyuyan hücrelere sahip bir örgütün lideri olacağı bekleniyordu. Bu yüzden "kül halifeliğinin hükümdarı" olarak anıldı. Bunun ötesinde bazı analistler Bağdadi'nin ölümüyle birlikte IŞİD'in dağılacağını düşünüyordu. Buna karşın bazı analistlerse operasyonel açıdan Bağdadi'nin ölümünün IŞİD üstünde çok ciddi etkileri olmayacağını düşünüyorlardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına göre 2 Şubat'da ABD'de bulunan Suriye güçlerinin operasyonunda öldürüldü.