Son dakika | ABD Başkanı joe Biden, Türkiye Büyükelçisi adayını açıkladı!

Son dakika haberi... Eski Arizona Senatörü Jeffrey Lane Flake, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından Türkiye Büyükelçisi adayı olarak gösterilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Flake, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum."

"TÜRKİYE'NİN SIRADIŞI İNSANLARINI TANIMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.

"Senato tarafından onaylanırsam, yurt dışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım. Hem ABD Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda görev yapmış biri olarak, Kongrenin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyor ve takdir ediyorum." diyen Flake, ABD'nin küresel liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağına vurgu yaptı.

Flake, "Biden yönetimi, bu aday gösterme ile Amerikan dış politikasının ve diplomasisinin en iyi geleneğini ve parti siyasetinin kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.

JEFF FLAKE KİMDİR?

Jeff Flake ya da tam adıyla Jeffrey Lane Flake siyasetçidir. Flake, 3 Ocak 2013 - 3 Ocak 2019 tarihleri arasında Arizona Senatörü olarak görev yapmıştır.

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Jeff Flake kimdir?