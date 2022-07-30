Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!

Son dakika! Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı. Yeniden karantinaya girecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da karantinaya almıştı. Paxlovid ilacıyla tedavi edilen Biden’ın, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanmıştı.

Biden ise sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, “Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora (Kevin O'Connor) ve desteğiniz için hepinize teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın korona virüs testinin yeniden pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın tekrardan korona virüs nedeniyle karantinaya alınacağı aktarıldı.